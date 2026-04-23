◆男子プロゴルフツアー前沢杯第１日（２３日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、ツアー未勝利の中西直人（国際スポーツ振興協会）が９バーディー、ボギーなしで自己ベストを１打更新する６３をマークし、２０２２年三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ第１ラウンド以来の首位発進を決めた。ツアー２勝の藤本佳則（国際スポーツ振興協会）が８アンダー６４で２位につけた。２０１３年トー