◇MLB ジャイアンツ3-0ドジャース(日本時間23日、オラクル・パーク)「1番・投手兼DH」で出場した大谷翔平選手が、6回無失点の好投を披露。チームは今季初の完封負けを喫しましたが、今季4度目の先発登板で投球回が規定投球回の24イニングに達し、防御率ランキングトップにランクインしました。初回、3つのアウトを全て三振で仕留める上々の立ち上がりを見せた大谷選手。2回以降、4回まで3イニング連続で三者凡退とし、5回は1アウト