阪神の茨木秀俊投手（21）、中川勇斗捕手（22）、嶋村麟士朗捕手（22）が23日、出場選手登録を抹消された。茨木は22日のDeNA戦（横浜）で先発し、4回2/3を9安打5失点で降板。初回に4連打を浴びるなど、立ち上がりに苦しんだ。中川は持ち前の打力が影を潜め、ここまで10試合に出場して19打数1安打、打率・053と沈黙。SGL尼崎でのファーム練習に合流し、「最短で（1軍に）行きます」と早期再昇格を誓った。嶋村はここまで2試