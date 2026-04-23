メイプル超合金・カズレーザー、ぺこぱ・松陰寺太勇が２０日、自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」を更新した。カズレーザーは美容の話題で「自分の体とか美しくたいって感覚はめちゃくちゃ分かるし、美しいに越したことはないんですけど…」と切り出し「番組で山口智子さん、何度かご一緒してるんですよ。全番組でめっちゃめちゃ酒を飲んでるんですけど超美人ですよ…」と女優・山