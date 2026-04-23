◇男子ゴルフツアー前澤杯第1日（2026年4月23日千葉県MZGC＝6652ヤード、パー72）ツアー初優勝を狙う中西直人（37＝国際スポーツ振興協会）が9バーディー、ボギーなしでツアー自己最少を1打更新する63をマークし、22年三井住友VISA太平洋マスターズ以来、自身4年ぶり2度目の首位発進を決めた。ツアー2勝の藤本佳則（36＝国際スポーツ振興協会）が64で回り1打差の2位につけた。古川龍之介（25＝ゼビオホールディング