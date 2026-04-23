東京・文京区の「東京ドームシティ」で24歳の女性従業員がアトラクションに体を挟まれ死亡した事故で、油圧の制御装置から油が漏れたことで座席部分が落下したとみられることがわかりました。おととい、「東京ドームシティ」のアトラクション「フライングバルーン」で従業員の上村妃奈さん（24）が支柱の点検をしていたところ、支柱の最上部から落下してきた座席に挟まれ、死亡しました。アトラクションは油圧式で座席を上下させる