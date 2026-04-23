22日午後、岩手・大槌町の2カ所で発生した山林火災は、建物7棟が焼ける被害が出ていて23日午後3時45分現在も延焼中です。岩手・大槌町の山林火災は22日午後2時ごろに小鎚地区で発生し、さらに4時半ごろには約10km離れた吉里吉里地区周辺でも発生し、延焼範囲はあわせて約200haに達しています。建物は住宅1棟を含む7棟が全焼したとみられますが、2カ所とも火は消し止められておらず、県や自衛隊のヘリが放水するなど懸命の消火活動