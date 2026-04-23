撮影衣装レンタル会社「mahna mahna（マナマナ）」は、2026年4月24日と25日の2日間限定で特別セールを開催します。新品同様の掘り出し物やハイブランドの商品がお得にCMや広告、雑誌撮影、テレビ収録、イベントなど、撮影用の衣装として使われたアイテムが最大85％オフになる特別セールを、南青山・骨董通りの「小原流会館」2階で開催します。出品数は3000点以上で、商品状態が良好なものや、ほとんど新品同様の掘り出し物、ハイブ