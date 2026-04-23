きょう東証グロース市場に新規上場した犬猫生活は、午前９時２９分に公開価格２９９０円を５１０円（１７．１％）上回る３５００円で初値をつけた。初値形成後も買いを集め、１０時３１分にはストップ高の４２００円に上昇。その後も買いを集めストップ高に張り付いたまま初日の取引を終えた。 出所：MINKABU PRESS