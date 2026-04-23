２３日の債券市場で、先物中心限月６月限は続落。午前は概ねプラス圏で推移したが、この日に日銀が実施した国債買い入れオペの結果が弱めと受け止められると下げに転じた。 日経平均株価が朝方に取引時間中として初の６万円台をつけたことで、年金基金などが資産配分（基本ポートフォリオ）を最適化するために債券買いに動くとの思惑があったもよう。とはいえ、市場参加者の関心は米国とイランの戦闘終結に向けた協議