人の命を救ったからといって“過去”が消えるわけではない。それどころか、その善行すらもたった一言で踏みにじられてしまう。現在の韓国芸能界では、そのような後味の悪い現実が浮き彫りになっている。【写真】飲酒運転で死亡事故起こすも…韓国女性DJ“見殺し同然”の蛮行渦中の人物は、SUPER JUNIORの元メンバーであるカンインだ。彼は4月15日に10年ぶりのデジタルシングル『LOVE IS PAIN』をリリースし、注目を集めていた。そ