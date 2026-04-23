豚こまの一口カツ【画像で見る】豚こまで揚げ物レシピ「豚こまの一口カツ」切らずに使えて、お財布にも優しい身近な食材豚こま。扱いやすい食材なので、アレンジ方法は無限大！料理家の今井亮さんが豚こまを活用して作るとんカツのレシピを教えてくれました。厚切り肉よりも柔らかく仕上がり、一口サイズなのでお弁当にもおすすめです。レシピを教えてくれたのは料理家の今井亮さん▷教えてくれたのは今井 亮さん料理家。京都