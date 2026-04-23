ベイシア電器は、栃木県矢板市の商業施設「Beisia Town矢板店」内に「ベイシア電器矢板店」を4月24日にグランドオープンする。栃木県内で5店舗目、グループ全体で26店舗目となる。●コンセプトは「スマホと家電 おたすけ窓口」ベイシア電器矢板店のコンセプトは「スマホと家電 おたすけ窓口」。購入前の比較検討だけでなく、購入後の設置や初期設定、使い方の相談、下取り、保証までを一貫してサポートする体制を整えている。