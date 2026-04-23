23日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比330ポイント安の3万3805ポイントで取引を終えた。出来高は2124枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万3833.24ポイントに対しては28.24ポイント安。 株探ニュース