23日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比4ポイント高の1890.5ポイントで取引を終えた。出来高は597枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1901.57ポイントに対しては11.07ポイント安。 株探ニュース