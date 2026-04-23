中部飼料 [東証Ｐ] が4月23日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の56億円→71億円(前の期は48.1億円)に26.8％上方修正し、増益率が16.3％増→47.5％増に拡大し、6期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の28.7億円→43.7億円(前年同期は23.8億円)に52.2％増額し、