東京エネシス [東証Ｐ] が4月23日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の41億円→55億円(前の期は33.4億円)に34.1％上方修正し、増益率が22.7％増→64.6％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の27億円→41億円(前年同期は30.9億円)に51.7％増額し、一転して32.6％増益計算になる。