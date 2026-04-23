四電工 [東証Ｐ] が4月23日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の85億円→93億円(前の期は85.3億円)に9.4％上方修正し、一転して9.0％増益を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の45.9億円→53.9億円(前年同期は37.6億円)に17.4％増額し、増益率が22.1