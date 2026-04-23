バルテス・ホールディングス [東証Ｇ] が4月23日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の6.4億円→9億円(前の期は9.3億円)に39.1％上方修正し、減益率が30.4％減→3.2％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の3.8億円→6.3億円(前年同期は6.3億円)に65.9％増額し、減益率が39.8％減