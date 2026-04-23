台湾メディアの中時新聞網は19日、「台湾人のフライドポテトの食べ方に日本人が驚いた！」と題する記事を掲載した。記事によると、先日、SNS・Threads（スレッズ）で、ある台湾人男性が日本を旅行中に遭遇した出来事を投稿した。男性はファストフード店のフライドポテトの写真を投稿し、「分からんから聞くが、日本人ってポテトを1本1本食べるのか？（容器を持って）口に流し込んでたら店員に気にかけられたんだが」とつづった。こ