日本野球機構(NPB)は23日の公示を発表。DeNAは前日先発の竹田祐投手を登録抹消しました。竹田投手は2年目の右腕。昨季はルーキーながら4勝をあげる活躍をみせましたが、今季は3試合に先発し2敗、防御率5.84の成績となっています。前日22日の阪神戦に先発しましたが、4回5失点(自責点1)で降板となっていました。