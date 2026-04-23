元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する木村沙織（39）が21日、自身のインスタグラムを更新。韓国旅行中に体験した、現地で流行中の“カスタムボールペン”作りの様子を公開した。【写真複数あり】ハローキティ、ミッキー、マリオなど多彩なキャラでデコレーションされた“手作り”ボールペン17日の投稿では、長男（3）を連れての韓国旅行を報告していた木村。この日の投稿では「今回の韓国旅行ではカ