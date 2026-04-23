NPB(日本野球機構)は23日の公示を発表。阪神は茨木秀俊投手、中川勇斗選手、嶋村麟士朗選手の3人の出場選手登録を抹消しました。茨木投手は前日のDeNA戦に先発し。5回途中5失点と試合をつくれず降板。今季は2試合で1勝0敗、防御率4.22の成績です。中川選手は10試合で19打数1安打の打率.053の成績。嶋村選手は開幕1軍スタートもここまで2試合の出場にとどまっていました。