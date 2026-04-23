通信制の大学で学びながら教員免許取得を目指す川崎市高津区のプロレスラー、大原はじめ（本名・大原甫）さん（４１）が星槎国際高校横浜学習センター（横浜市都筑区）の非常勤職員となり、２１日、大原さんが担当する選択授業が開講した。（田川理恵）一緒に運動担当するのは、生徒が興味関心に合わせて選択する「ゼミ」の授業。一つは運動や体作りについて学ぶ内容で、メキシコでプロレスラーとしてデビューした大原さんの決