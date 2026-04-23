「ミシュランガイド京都・大阪2026」の掲載店発表セレモニーで、写真に納まる三つ星となった「美山荘」の当主中東久人さん（左から2人目）＝23日午後、大阪市中央区日本ミシュランタイヤは23日、レストランなどの格付け本「ミシュランガイド京都・大阪2026」の掲載店を発表した。最高評価の三つ星に、京都市の「美山荘」（日本料理）が二つ星から評価を上げて新たに選ばれ、京都6店、大阪3店の計9店となった。京都・大阪での新