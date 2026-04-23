共同研究を巡る便宜の見返りに風俗店などで接待を受けたとして、収賄罪に問われた東大大学院医学系研究科の元特任准教授吉崎歩被告（46）の初公判が23日、東京地裁で開かれ、検察側は懲役1年2月、追徴金約196万円を求刑した。