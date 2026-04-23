◇ファーム・リーグ巨人1―0西武（2026年4月23日ジャイアンツタウン）巨人・山田龍聖投手（25）が9回4安打4奪三振の完封勝利を収めた。雨が降る中、138球の熱投。「野手のみなさんに守っていただいて気持ちのいい一日になりました」と感謝した。21年ドラフト2位で入団した左腕は24年オフに育成契約。昨季はくふうハヤテにも派遣され、巨人復帰後の6月に支配下契約に返り咲き、プロ初登板も経験した。5年目の25歳は「早く