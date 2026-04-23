フリーアナウンサー羽鳥慎一（55）が23日、TOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜午前11時30分）にゲスト出演。TBS安住紳一郎アナ（52）を手放しで絶賛した。羽鳥はテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で司会を務める。同番組で共演するパーソナリティーの玉川徹氏は「『モーニングショー』の番組が始まる前に安住さん見てるんだよ？いまだにだよ？何で安住さん見るの？」と、羽鳥が生放送前に安住アナが出演するTBS系「TH