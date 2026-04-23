Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年4月23日は、最大52時間の冷却が持続できるAnker（アンカー）のポータブル冷蔵庫「Solix EverFrost 2 23L Electric Cooler」が、お得に登場しています。■この記事で紹介している商品 Anker Solix EverFrost 2 23L Ele