Image: SHARP シャープが、プラズマクラスター扇風機の新モデル「PJ-U3DS」を発売しました。やさしい風が冷え過ぎを防ぐ Image: SHARP PJ-U3DSは、海を渡り数千kmも旅をするアサギマダラ蝶の羽根の「くびれ」と、羽ばたくときの「うねり」を、扇風機の羽根に応用した「ネイチャーテクノロジー」を採用。7枚