2026年4月、「独身税」とも揶揄される「子ども・子育て支援金制度」がスタートした。家計への影響が懸念される中、「どれほどの負担が生じるのか」「自分たちの生活はどう変わるのか」など、将来に不安を感じている人も少なくないだろう。そこで、マイナビニュース会員の未婚男女302人を対象に実施した「独身税に関するアンケート」の結果を紹介する。独身税に関するアンケート調査○制度開始を「知っている」は7割超、世間の関心