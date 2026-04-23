2026年4月、多くの金融機関が住宅ローンの変動金利を引き上げ、全期間固定型の代表格「フラット35」の金利も上昇しました。日銀のマイナス金利政策解除以降、追加利上げが続き、住宅ローンを取り巻く環境は大きく変わりつつあります。これから住宅ローンを借りる人、すでに借りている人はどう判断すればよいのでしょうか。本記事では、金利上昇局面における住宅ローンの考え方を整理しながら、固定金利と変動金利の選び方をファイ