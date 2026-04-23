アスレチックス・カーツの打球が…米大リーグで出現した173キロの“ナックルボール”に注目が集まっている。といっても投球ではなく打球速度。中堅手が好捕したものの、異次元の軌道にファンから様々な声が上がった。現地20日のアスレチックス対マリナーズ。アスレチックスの1番ニック・カーツが放ったライナーの速度は107.5マイル（約173キロ）。マリナーズの中堅、フリオ・ロドリゲスの前で不規則な軌道となったが、なんとか