猫ちゃんと飼い主さんの無意識の習慣がうらやましすぎると、182万表示を超えて絶賛されています。 ベッドに横になってスマホを見ていた飼い主さんがふと自分の腕を見たところ、そこにはいつの間にか猫ちゃんの姿があって…？ 投稿には、「このくらい猫ちゃんにモテてみたい」「あまりにも動きが慣れているw」と、たくさんのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：寝転がってスマホを見ていると、『猫』がやっ