120万回以上視聴され6.3万「いいね」を集めているのは、袋に入って拗ねている猫の様子。飼い主に何かを訴える姿に、視聴者からは「お顔も声も行動も全部めっちゃ可愛い」「拗ねてるの可愛い」などのコメントが届いています。 【動画：何かを必死に訴える猫→飼い主がようやく気づいて…尊すぎるやり取りと『結末』】 袋に入ったみこちゃん Instagramアカウント「食べるの大好き みこちゃん Mico」に投稿されたのは、元野良