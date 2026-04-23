若者の働き方をめぐって2026年4月23日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）で玉川徹さんと労働社会学が専門の千葉商科大教授・常見陽平さんのやりとりがヒートアップ、MCの羽鳥慎一さんがとりなす場面があった。職場の「ハラスメント」をどう考えるか。玉川「あつれきがあっても、生き残る人間は生き残る」この日のテーマは昭和と令和時代の働き方の違いについて。退職代行を使う新入社員の様子や上司や先輩が部下