『猫の譲渡会』で守るべきマナー5選 『猫の譲渡会』は詝ずっとのお家詝を探す猫たちと、猫と暮らしたい人々を結ぶための大切な架け橋です。そのような特別な場所だからこそ、譲渡会においてはさまざまなルールがあります。 ここでは、実際に足を運ばれる皆様に知ってほしいマナーを5つ紹介いたします。 1.システムについて事前に確認しておく 譲渡会のシステムはまさに三者三