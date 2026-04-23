タレントの王林が地元の青森県にある弘南鉄道「中央弘前」駅舎内に期間限定のカフェをオープンした。同駅は2028年4月から運行休止が予定されている弘南鉄道大鰐線にある。王林は、駅舎を利用することで地域の賑わいを取り戻そうと奮闘している。 【写真】地元で奮闘中！スタイル良くてカッコイイ！ 王林は22日に更新したインスタグラムで「57cafeプレオープン始まりました!!」と投稿。「中央弘前駅にて8月にOpen