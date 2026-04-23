岡山県警察学校で行われた警察手帳の貸与式 この春、警察学校に入った初任科生に警察手帳が手渡されました。 岡山市北区玉柏の岡山県警察学校で行われた警察手帳の貸与式です。この春、警察官として警察学校に入った初任科生72人が出席し、1人ずつ警察手帳を受け取りました。 （岡山県警察学校／堤 幸司 学校長）「警察手帳の持つ重みをしっかりと心に刻み、県民に信頼される立派な警察官を目指して、より一層、勉学