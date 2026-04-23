全国学力・学習状況調査栗林小学校高松市栗林町 全国学力・学習状況調査が岡山・香川で行われています。 全国学力・学習状況調査は、児童・生徒の学力や家庭での学習状況などについて調査し、課題の改善につなげようと文部科学省が小学6年生と中学3年生を対象に毎年行っているものです。 実施科目は、小学6年生が「国語」「算数」、中学3年生が「国語」「数学」「英語」です。 香川県では、小学校149校と中