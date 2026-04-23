千趣会の通販事業ベルメゾンが展開する「DisneyFantasy Shop（ディズニー ファンタジー ショップ）」ディズニー ファンタジー ショップにて、東京駅丸の内駅舎を背景に「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」などのキャラクターで構成された「ミッキー＆フレンズ」を缶BOXにデザインしたオリジナルのチョコレートクランチと雑貨が、店舗限定で販売されています☆ ベルメゾン「ディズニーファンタジーショップ」東京駅丸の内