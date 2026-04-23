記事ポイント放射冷却素材「Radi-Cool」採用の保冷バッグ2種が登場遮熱率63％、一般的な保冷バッグより表面温度が33℃以上低い自社試験結果約4.5Lと約5.5Lの2サイズでランチからレジャーまで活躍セイワから、放射冷却素材「Radi-Cool（ラディクール）」を採用した保冷バッグ2種が発売されます。新たに登場したのは「RCP19 保冷トップロールバッグ」と「RCP20 保冷ランチバッグ」。暑い季節のランチやおでかけで使いやすい、機能性