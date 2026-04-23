ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」は、２３日から５月３１日まで「お茶フェア」を開催。フェアでは、期間中にお茶カテゴリの商品を購入した先着５００人に、その場で使用できるＪＡタウンクーポン３００円分をプレゼントする。特設ページでは、新茶の時期に合わせ、静岡の「静岡牧之原新茶ティーバッグセット」、「【新茶】ぬまづ茶愛鷹三種セット」、福岡の「【新茶】八女伝統本玉露」などの各地域のおす