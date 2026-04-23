テレビ東京は２３日、東京・港区の同局で定例社長会見を行い、武田健太アナウンサーがキャリア採用で４月に入社したと発表した。千葉県出身の３０歳。これまでもＮＨＫのアナウンサーとして長崎県、福島県でニュース、高校野球実況を担当した。趣味・特技は「徹底した『節約』と『ポイ活』」と。テレビ東京のアナウンサーとしての”初鳴き”は、３０日のＢＳテレ東「日経ＮＥＸＴ」（月〜木曜・後９時、金曜・後９時５４分）を