記事ポイントやのまんの「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」全6種が登場阪急うめだ本店で4月29日から先行販売、各1,650円（税込）300ピースのミニサイズで、完成後は飾って楽しめるジグソーパズルやのまんから、ディズニー作品をデザインした「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」全6種が登場します。2026年6月中旬の全国発売に先がけて、「Disney THE MARKET2026」阪急うめだ本店で先行販売を実施。コールドフォイ