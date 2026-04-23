◆パ・リーグロッテ―オリックス（２３日・ＺＯＺＯマリン）＝雨天中止ロッテは２３日、本拠のＺＯＺＯで予定していたオリックス戦の雨天中止を発表した。今季３試合目の登板で初勝利を目指す西野と、オリックス・寺西の先発登板が予告されていた。今季初の雨天中止に「いいふうに考えたいです。いいふうに準備していきたいと思います」とサブロー監督。ロッテは２２日終了時点で９勝１４敗でパ・リーグ最下位。２４日は試合