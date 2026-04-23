テレビ東京は２３日、東京・港区の同局で定例社長会見を行い、約３年半ぶりに新シーズンがスタートした同局系人気ドラマ「孤独のグルメ」について言及した。１６日には、主演の松重豊自ら「ライフワーク」とする同ドラマについて海外メディアにアピールしたばかり。吉次弘志社長は「松重さんに感謝している。海外展開に関しては、さらに、いろいろな人に見ていただけるように検討していきたい。海外での撮影、いろいろな地域と