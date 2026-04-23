テレビ東京は２３日、東京・港区の同局で定例社長会見を行い、サッカー元日本代表でタレントの前園真聖がバラエティー番組のロケ中に全治半年のけがを負ったことへの調査結果を報告した。前園は２月２８日に行われた「旅バラ・バスＶＳ鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケで、ブランコに乗って靴を飛ばすゲームの内容を確認した際に不安定な斜面で転倒。右膝外側半月板損傷の大けがを負った。同局の吉次弘志社長は「前園さんサイドと