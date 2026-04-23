記事ポイントやのまんの「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」全6種が阪急うめだ本店「Disney THE MARKET2026」で先行販売300ピースのミニサイズジグソーパズルで、完成サイズは16.5×21.5cm、価格は各1,650円（税込）コールドフォイル印刷による華やかな輝きが特長で、完成後は別売フレームでインテリアとして楽しめます やのまんが、2026年6月中旬発売予定の「プチ2ライト カラフル・ゴールドシリーズ」全6種を先行販