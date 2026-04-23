元宝塚歌劇の花組トップスター、真飛聖（まとぶ・せい）が、３月いっぱいでレギュラーを卒業したフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時４７分）で共演していた同局アナとの仲良しショットを公開した。真飛は２３日までに自身のインスタグラムを更新。「舞台『ガールズ＆ボーイズ』嬉しい、嬉しい方々が１枚目小室瑛莉子アナぽかぽかで２年間ご一緒していた、可愛い、可愛すぎる小室さん」と記し、出演中の一